Travolto in scooter muore tifoso della Virtus

Calderara (Bologna), 1 agosto 2025 – Non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo l’incidente stradale in cui stamattina era rimasto coinvolto con il suo scooter. Stiamo parlando di Daniele Rimondi, 42 anni, di Lippo di Calderara che si è scontrato, intorno alle 8.30, contro una Audi, condotta da una donna, rimasta sotto choc, in via Vitalino angolo via Candini nel Comune di Calderara. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia locale. I sanitari del pronto soccorso hanno prestato le prime cure e quindi hanno portato lo scooterista all’ospedale Maggiore di Bologna dove è deceduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Travolto in scooter, muore tifoso della Virtus

