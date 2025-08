Travolta in bici sulla Nazionale e sbalzata per alcuni metri

Il tratto di statale Adriatica in direzione del McDonald’s di San Benedetto si conferma una dei punti più pericolosi, di San Benedetto, anche in considerazione degli incroci che insistono in quella zona. Ss16 incrocio via Bianchi, via S. Lucia, via Voltattorni, tutto in circa 100 metri. In passato si era parlato più volte della realizzazione di una sorta di rotatoria a ‘Banana’ per risolvere il problema, ma mai progettata. Intanto continuano i sinistri anche di una certa gravità . Ieri l’ultimo in ordine di tempo e vi è rimasta seriamente ferita M. A. P. di 60 anni, travolta da un’auto mentre viaggiava in sella della sua bici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Travolta in bici sulla Nazionale e sbalzata per alcuni metri

In questa notizia si parla di: travolta - metri - bici - nazionale

