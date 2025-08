Cortenuova. Saranno celebrati sabato 2 agosto alle 14.30, nella parrocchiale di Sant’Alessandro Martire a Cortenuova, i funerali di Mariangela Lozio, 64 anni, travolta e uccisa da un’auto giovedì pomeriggio lungo la provinciale 101, in localitĂ Galeazze. A piangerla sono il marito Valentino Ghislotti, il figlio Roberto, la sorella Giovanna con Marco, Alice e Sherine, oltre a numerosi parenti e amici. La salma è composta presso la Casa del Commiato Bonomelli di via Tadini 35, a Romano di Lombardia. Dopo il funerale, il feretro sarĂ trasferito al Tempio crematorio di Bergamo. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di giovedì 31 luglio, mentre Mariangela stava rientrando a casa in bicicletta con il marito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Travolta in bici a Cortenuova, sabato l’ultimo saluto a Mariangela Lozio