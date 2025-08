Trasporto pubblico gratuito studenti universitari | De Luca accusa di ‘plagio’ Cirio

Scontro tra i Governatori della Campania e del Piemonte sul trasporto pubblico gratuito per gli studenti universitari. Il presidente campano Vincenzo De Luca rivendica la primogenitura dell’iniziativa, giĂ attiva da otto anni, mentre il governatore piemontese Alberto Cirio lancia il nuovo progetto “Piemove”, scatenando un’accesa polemica. La polemica tra Campania e Piemonte La recente iniziativa . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

trasporto - pubblico - gratuito - studenti

Trasporto gratuito per gli studenti universitari: De Luca contro Cirio, tra primati rivendicati e malviventi sabaudi. Dietro la querelle fra Campania e Piemonte; Parte «Piemove: Piemonte, viaggia, studia»; Come funziona Piemove, l’abbonamento gratuito ai trasporti pubblici per gli studenti under 26.

