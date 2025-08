Trasporto gratuito per gli studenti universitari | De Luca contro Cirio tra primati rivendicati e malviventi sabaudi Dietro la querelle fra Campania e Piemonte

Un consueto appuntamento social si trasforma in campo di confronto tra Regioni. Durante la diretta Facebook del venerdì, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ironizzato, pur utilizzando toni incisivi, sul collega piemontese Alberto Cirio riguardo l’annuncio del trasporto pubblico gratuito agli studenti universitari in Piemonte. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Meno di 26 anni, un Isee non superiore agli 85 mila euro e il libretto universitario “in tasca”. Sono questi i criteri per ottenere l’abbonamento del trasporto pubblico gratuito dal prossimo anno scolastico. Promessa in campagna elettorale, annunciata a più ripres Vai su Facebook

Trasporto gratuito per gli studenti universitari: De Luca contro Cirio, tra primati rivendicati e malviventi sabaudi. Dietro la querelle fra Campania e Piemonte; Parte «Piemove: Piemonte, viaggia, studia»; A Torino mezzi pubblici gratuiti per studenti universitari under 26: il via il 1° settembre 2025, requisiti e le info utili.

