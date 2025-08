Tragico incidente sullo scooter a Torre del Greco | Scafati piange Mirko

Tragico incidente, ieri, a Torre del Greco: a perdere la vita, Mirko A., originario di Scafati. L'uomo era su uno scooter insieme a un minore- attualmente ricoverato in ospedale- quando il mezzo é sbandato e i due sono finiti al suolo. Non è chiara la dinamica dell'incidente su cui sono stati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - tragico - scooter - torre

Tragico incidente in moto: Francesco Cardillo è morto a soli 19 anni - Non ce l’ha fatta Francesco Giuliano Cardillo, il ragazzo di 19 anni rimasto coinvolto in un grave incidente in moto avvenuto oggi, venerdì 16 maggio, a Camignone di Passirano.

Tragico incidente stradale, autopsia sul corpo di Alessio Russo - E' stato conferito l'incarico al perito per l'autopsia da eseguire sul corpo di Alessio Russo, il 26enne di San Tammaro deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto lo scorso 9 maggio a San Prisco.

Altro tragico incidente stradale nella notte: 59enne in scooter si scontra con un mezzo militare. Morto sul colpo. La tragedia a Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Ancora una tragedia sulle strade della capitale: un uomo di 59 anni, le cui iniziali sono M.

Tragico incidente in Costiera: scontro tra due moto e uno scooter, un morto e due feriti ARTICOLO - - > https://triestecafe.it/it/news/cronaca/tragico-incidente-in-costiera-scontro-tra-due-moto-e-uno-scooter-un-morto-e-due-feriti.html Vai su Facebook

Tragico incidente sullo scooter a Torre del Greco: Scafati piange Mirko; Salento, tragico incidente: moto contro auto. Morto 62enne, grave la moglie; Cade dallo scooter, Luigi D’Acunzo muore a 22 anni a Torre Annunziata.

Tragico incidente a Ercolano: 27enne pere la vita cadendo dalla moto - Il giovane alla guida, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il ... Si legge su napolivillage.com

Ercolano, muore ragazzo in un tragico incidente: la dinamica dell'urto - Tragedia nella notte a Ercolano: muore ragazzo di 27 anni in un incidente con lo scooter. Secondo notizie.it