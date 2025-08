Tragico incidente in sella alla modo | Daniele Rimondi morto a 42 anni

Lo schianto fatale mentre era in sella alla moto. Daniele Rimondi, 42 anni, è morto nell’incidente stradale che venerdì mattina è avvenuto a calderara di Reno. Rimondi stava percorrendo via San Vitalino sulla sua due ruote quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro una vettura. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: rimondi - incidente - sella - daniele

**Tragedia ad Alghero: 17enne muore in incidente stradale** Un tragico incidente stradale ha colpito la comunità di Alghero, dove Fabrizio Calaresu, un ragazzo di soli 17 anni, ha perso la vita lungo la strada provinciale 44. L'incidente, avvenuto in sella alla s Vai su Facebook

Tragico incidente stradale sulla moto: morto a 42 anni; Calderara di Reno, Daniele Rimondi muore in un incidente: «Lo scontro frontale tra l'auto e la moto».

Daniele Rimondi muore a 42 anni in scooter nello scontro con un’auto - Il sindaco Falzone: “Ero lì, ho capito subito la gravità dell’impatto” ... Come scrive bologna.repubblica.it

Calderara di Reno, Daniele Rimondi muore in un incidente: «Lo scontro frontale tra l'auto e la moto» - Uno schianto in via San Vitalino a Calderara di Reno è costato la vita a Daniele Rimondi, 42 anni, residente al Lippo: era in sella alla sua moto ... Riporta corrieredibologna.corriere.it