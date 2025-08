Tragico incidente in Salento sulla SS274 | muore sottufficiale della Marina

Cosa è successo sulla SS274. Poco prima delle 7:00 di mattina di venerdì 1 agosto, sulla strada statale 274 in territorio di Acquarica-Presicce (Lecce), due auto si sono scontrate frontalmente. Si trattava di una Ford Focus e una Fiat Tipo. L’impatto è stato violentissimo. Chi è la vittima?. A perdere la vita è stato Giovanni Sarinelli, 57 anni, residente a Castrignano del Capo e sottufficiale della Marina Militare, in servizio alla stazione navale di Brindisi. L’uomo stava andando al lavoro, viaggiava in direzione Santa Maria di Leuca alla guida della Ford Focus. Estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure dei sanitari che hanno tentato disperatamente di rianimarlo ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

