Tragedia in casa Bayern Monaco è morto il figlio di Ulreich | aveva 6 anni

Tragedia in casa Bayern Monaco: il figlio del portiere Sven Ulreich è morto, aveva 6 anni. La notizia è stata data dal calciatore, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una lettera firmata con la moglie Lisa. Il figlio dell’estremo difensore della compagine bavarese combatteva contro una grave malattia da diverse settimane e purtroppo non ce l’ha fatta. Ulreich ha tenuto a ringraziare il Bayern Monaco per la discrezione mantenuta e per il sostegno mostrato in questi mesi. “Con profondo dolore desideriamo comunicare che nostro figlio Len è venuto a mancare alcune settimane fa, dopo una lunga e grave malattia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tragedia in casa Bayern Monaco, è morto il figlio di Ulreich: aveva 6 anni

Ulreich, morto il figlio di 6 anni del portiere del Bayern Monaco Vai su X

“Con grande dolore annunciamo che nostro figlio Len è morto”, scrive Ulreich sui social. Un lutto profondissimo per il vice di Neuer, da 9 anni al Bayern Monaco. Vai su Facebook

È morto il figlio di Sven Ulreich: aveva 6 anni. Il dolore del portiere del Bayern Monaco - Il portiere del Bayern Monaco annuncia sui social la scomparsa del piccolo Len e chiede rispetto per la privacy familiare ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Una terribile notizia scuote il Bayern Monaco: Sven Ulreich annuncia la morte del figlio - Il portiere Sven Ulreich affronta il dolore più grande: la perdita del figlio Len, morto a soli 6 anni dopo una lunga malattia. notizie.it scrive