Tragedia dell' Italicus ecco il docufilm per ricordare l' eroe Silver Sirotti | Testimonianza che sarà tramandata negli anni

In occasione del 51esimo anniversario dell’attentato al treno Italicus, Silver Sirotti verrà celebrato in tre giorni a lui dedicati che inizieranno con la proiezione del docufilm ‘Silver Sirotti un eroe gentile’. In 38 minuti verrà raccontato quanto accade in quel terribile 4 agosto 1974 a San. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

A Milano un monumento per le vittime delle stragi degli anni di piombo. Ma il nome del forlivese Silver Sirotti è sbagliato - Ricorderà anche la strage dell'Italicus, avvenuta il 4 agosto del 1974 e che causò 12 vittime, tra le quali il forlivese Silver Sirotti, il monumento autofinanziato su impulso dei familiari delle vittime della Strategia della Tensione - dalla strage di Piazza Fontana (1969) a quella della.

A Milano un monumento per le vittime delle stragi degli anni di piombo: corretta la targa dedicata a Silver Sirotti - Promessa mantenuta. E' stata corretta la targa dedicata a Silver Sirotti, e collocata sul memoriale 'Non Dimenticarmi' che verrà inaugurato a Milano giovedì.

L’eredità di Silver Sirotti. Docufilm e concerto in ricordo dell’eroe gentile - Al via domani alla Fabbrica delle Candele due giornate in memoria del ferroviere, medaglia d’oro al valore civile, vittima della strage dell’Italicus. Riporta msn.com