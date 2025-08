Tragedia davanti alla Reggia di Venaria Reale | uomo colto da malore morto tra la folla di visitatori

Tragedia all'ora di pranzo di ieri, giovedì 31 luglio 2025, alla biglietteria della Reggia di Venaria Reale, in via Mensa. Un 70enne turco residente nella cittadina, ex ingegnere della Pirelli a Settimo Torinese, è morto tra la folla di visitatori dopo essere stato colpito da un malore. I. 🔗 Leggi su Torinotoday.it