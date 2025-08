Traffico Roma del 01-08-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità tra ottobre e novembre sarà interrotto il servizio tranviario cittadino e sostituito da bus l'annuncio è arrivato nella giornata odierna da parte dell'assessore capitoli alla mobilità Eugenio Patanè la ragione lavori che Anna sta dovrà svolgere sulla tangenziale est per la riqualificazione dell'infrastruttura un cantiere che impedirà alle vetture tramviarie di entrare e uscire dal deposito di Porta Maggiore il servizio tranviario cittadino dunque tra ottobre e novembre sarà interrotto e sostituito con bus a tutti i tagli degli aggiornamenti su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-08-2025 ore 14:30

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Luceverde Roma trovati dalla redazione ancora intenso il traffico sulla Cassia con code dal raccordo a via di Grottarossa verso il centro stessa situazione sulla Flaminia alla Salaria concludi rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e dall' aeroporto dell'Urbe alla tangenziale est sulla tangenziale est code dalla Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico code sulla tratto Urbano della A24 Tor Cervara in via Filippo Fiorentini in direzione della tangenziale est per un veicolo in panne code su via Prenestina tra Colle Prenestino e via Borghesiana sulla via Ardeatina e fine per lavori ci sono in cura tra Falcognana di Divino Amore nelle due direzioni come sempre i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

Traffico Roma del 08-05-2025 ore 11:30 - Luceverde Roma ben trovati dalla redazione riaperta la carreggiata interna del raccordo anulare chiusa in precedenza per un incidente all'altezza dell'uscita Parco dei Medici restano comunque ancora code a partire dalla Appia per lavori Ci sono code anche in carreggiata esterna tra Tor Bella Monaca è l'uscita per La Casilina è chiusa una corsia di marcia per un incidente code sulla Pontina da Tor de' Cenci al raccordo anulare direzione dell'EUR per il traffico intenso ancora code sulla tangenziale est da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico è per il notevole afflusso di fedeli a piazza San Pietro dove lo ricordo in corso di con chiave sono chiuse diverse strade tra queste via della Conciliazione via del Mascherino da piazza Risorgimento Borgo Sant'Angelo da via della traspontina e largo Ildebrando Gregori da Borgo Santo Spirito possibili ulteriori chiusure secondo necessità all'Euro al centro congressi la nuvola oggi e domani in programma la conferenza internazionale aereospace Power prevista la partecipazione capi di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare di diversi paesi fino al termine dell'evento non si può transitare nell'area delimitata da viale Asia viale Shakespeare viale Europa il controviale di via Cristoforo Colombo nel tratto da viale Europa a viale Asia come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.

Traffico Roma del 10-05-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma trovati tutti gli impegni del Papa a cominciare dalla preghiera dell'angelo si è di domenica 11 maggio in piazza San Pietro la prima che reciterà Papa Leone IV attivo un piano straordinario dei trasporti verso l'aria del Vaticano per agevolare la fluenza dei fedeli che vogliono raggiungere la Basilica è possibile arrivare a San Pietro con la metro a utilizzando la stazione Cipro Ottaviano attenzione attive anche le chiusure al traffico in tutta l'aria che va da piazza Risorgimento alla nuova piazza Pia che comprende ovviamente San Pietro e tutte le vie della Conciliazione oggi e domani domenica 11 maggio avranno luogo alle celebrazioni del Giubileo delle bande e dello spettacolo che coinvolgerà più di 13000 partecipanti provenienti da gran parte dell'Italia ma anche gruppi da altre parti del mondo a Circo Massimo aperto il Villaggio della Salute In occasione della 26esima edizione del Race For The Cure La Tradizionale corsa di beneficenza con la passeggiata di due chilometri la corsa dici pizzeria aperta a tutti e la gara competitiva da 10 km in programma per domenica 11 maggio strade chiuse e divieti di fermata lungo il perimetro della gara per concludere all'Olimpico l'incontro di calcio delle 18 lazio-juventus previsto notevole traffico per quanto riguarda i tifosi in tutta la zona dello stadio e nei quartieri limitrofi per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Monte luceverde.

