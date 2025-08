Traffico Lazio del 01-08-2025 ore 17 | 30

Luceverde Lazio L'hai trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani traffico intenso con rallentamenti e code a tratti sulla A1 roma-napoli tra lo svincolo A24 Ceprano verso Napoli fine poi sulla diramazione Roma sud della A1 tra Roma sud e San Cesareo verso la A1 traffico intenso anche sulle strade che dà la capitale portano sul litorale laziale in particolare file sulla via Pontina dalla Cristoforo Colombo a Tor de' Cenci trafficato anche il raccordo anulare code a tratti numero e due carreggiate ad agevolare la circolazione oggi il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera Giubileo dei giovani e fino a domenica 3 agosto Oggi il primo agosto giornata della Penitenza al circo massimo fino alle 18 Molte le strade chiuse e possibili difficoltà di circolazione in tutta l'aria per la notevole presenza di Pellegrini domani e dopodomani invece i giovani si sposteranno Torvergata Dove è stato predisposto un piano per la viabilità che prevede temporale modifiche sulla diramazione Roma sud è stata predisposta la chiusura dello svincolo di turno in uscita per chi proviene dalla A1 roma-napoli E questo a partire dalle 1:30 di questa notte e fino alle 24 di domenica 3 agosto in modalità continuativa E comunque fino a cessate esigenze

Luceverde Lazio Buongiorno e ben trovati dalla redazione auto in fila sul Raccordo Anulare per traffico intenso tra Tor Bella Monaca via Appia sia in carreggiata interna che su quelle altre cose dalla Roma Fiumicino alla Pontina sulla carreggiata esterna e dalla Ardeatina e la via del Mare su quella interna rallentamenti sul raccordo civitavecchia-tarquinia per lavori dello svincolo della via Aurelia in direzione Civitavecchia

Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione sulla A1 Roma Napoli a causa di un incidente Ci sono code per 2 km tra Frosinone Anagni in direzione di Roma restiamo in provincia di Frosinone per ricordare che fino al 23 giugno è chiuso sulla superstrada Sora Atina Cassino il tratto tra Ponte Melfa 2 Atina e Atina superiore per lavori nelle due direzioni frequente la formazione di code possibili rallentamenti per lavori sulla via Aurelia tra Riva dei Tarquini e Tarquinia Nord verso Roma si transita su carreggiata ridotta si transita su carreggiate a ridotta anche all'altezza di erano in direzione di Ladispoli alle porte di Roma code sulla Pontina da Tor de' Cenci all'Eur vestiamo sulla Pontina per segnalare che fino al 30 giugno per lavori notturni resterà chiusa tra Tor de' Cenci Pratica di Mare verso Pomezia nella fascia oraria dalle 21:30 alle 6 del mattino successivo ad esclusione dei giorni festivi

Restrizioni al traffico a Roma per Lazio-Juventus e match Sinner-Navone - La zona circostante lo Stadio Olimpico di Roma subirà limitazioni alla circolazione in occasione di importanti eventi sportivi in programma questo pomeriggio.

A24 - BARIERA ROMA EST, DIREZIONE TIVOLI, TRAFFICO IN TILT Per lavori, traffico bloccato nelle prime ore del pomeriggio, ora molto intenso oggi dopo la barriera Roma Est, in direzione Tivoli. Attenzione! #trafficoNT Vai su Facebook

#Viabilità | #traffico | A1 Coda di 6 km tra Capua e Santa Maria Capua Vetere ? Napoli Entrata consigliata verso Napoli: Santa Maria Capua Vetere. Uscita consigliata provenendo da Roma: Capua @Emergenza24 | #Luceverde Vai su X

