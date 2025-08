Traffico Lazio del 01-08-2025 ore 09 | 30

Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati l'ascolto giornata da bollino rosso quella di oggi per quanto riguarda il traffico rallentamenti e code si registrano già sul treno laziale l'auto sole tra Ponzano Romano Soratte il bivio per la diramazione di Roma nord poi a seguire sempre verso Napoli lunghe code per traffico è un incidente un incidente ormai risolto tra il bivio per Roma L'Aquila e Valmontone traffico intenso anche sulle strade che dà la capitale portano sul litorale laziale in particolare sulla via Pontina e sulla via Appia ad agevolare la circolazione oggi il fermo dei mezzi pesanti dalle 16 alle 22 intanto proseguirà fino a domenica 3 agosto il Giubileo dei giovani Oggi primo agosto giornata penitenziale al Circo Massimo dalle 10:30 alle 18 Molte le strade chiuse possibili le difficoltà di circolazione in tutta l'area per la notevole presenza di Pellegrini domani e dopodomani i giovani si sposeranno a Tor Vergata Dove è stato predisposto un apposito piano per la viabilità bene da Massimo veschi è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 01-08-2025 ore 09:30

Traffico Lazio del 14-05-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio Buongiorno e ben trovati dalla redazione auto in fila sul Raccordo Anulare per traffico intenso tra Tor Bella Monaca via Appia sia in carreggiata interna che su quelle altre cose dalla Roma Fiumicino alla Pontina sulla carreggiata esterna e dalla Ardeatina e la via del Mare su quella interna rallentamenti sul raccordo civitavecchia-tarquinia per lavori dello svincolo della via Aurelia in direzione Civitavecchia la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale https://storage.

Traffico Lazio del 12-05-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione sulla A1 Roma Napoli a causa di un incidente Ci sono code per 2 km tra Frosinone Anagni in direzione di Roma restiamo in provincia di Frosinone per ricordare che fino al 23 giugno è chiuso sulla superstrada Sora Atina Cassino il tratto tra Ponte Melfa 2 Atina e Atina superiore per lavori nelle due direzioni frequente la formazione di code possibili rallentamenti per lavori sulla via Aurelia tra Riva dei Tarquini e Tarquinia Nord verso Roma si transita su carreggiata ridotta si transita su carreggiate a ridotta anche all'altezza di erano in direzione di Ladispoli alle porte di Roma code sulla Pontina da Tor de' Cenci all'Eur vestiamo sulla Pontina per segnalare che fino al 30 giugno per lavori notturni resterà chiusa tra Tor de' Cenci Pratica di Mare verso Pomezia nella fascia oraria dalle 21:30 alle 6 del mattino successivo ad esclusione dei giorni festivi da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https://storage.

Restrizioni al traffico a Roma per Lazio-Juventus e match Sinner-Navone - La zona circostante lo Stadio Olimpico di Roma subirà limitazioni alla circolazione in occasione di importanti eventi sportivi in programma questo pomeriggio.

Agg. Direzione Roma Chiusa ancora altezza castel romano e castel di decima Direzione latina Rallentamenti con code per ripristino incidente altezza castel di decima Rallentamenti per traffico intenso altezza castel romano Vai su Facebook

