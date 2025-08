Traffico di droga agevolando Cosa nostra | 14 arresti sull' asse Villaseta-Porto Empedocle

Nuova raffica di ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari per 14 agrigentini indiziati, a vario titolo, di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l’aggravante di aver agito utilizzando il metodo mafioso per agevolare Cosa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: traffico - cosa - droga - agevolando

Modifiche a traffico e sosta. Cosa cambia da lunedì 12 maggio - Lavori stradali da lunedì 12 maggio: fino a venerdì 16 maggio in orario 8:30 – 17:30 scatta il divieto di sosta con rimozione in via Pietro Leopoldo nei primi tre stalli a partire dall’intersezione con via Avvocato Fulvio Croce e nell’area di parcheggio con accesso da via Avvocato Fulvio Croce in.

Comicnia il processo contro Diddy, accusato di traffico sessuale: i punti principali e cosa hanno detto i testimoni - È cominciato il processo contro il rapper e imprenditore Sean Diddy Combs, accusato di traffico sessuale e associazione a delinquere, tra le altre cose: accuse che potrebbe portarlo all'ergastolo.

Dalla Cina al Michigan con un fungo letale. Cosa sappiamo sul traffico di agenti patogeni - Le autorità federali statunitensi hanno tratto in arresto due cittadini cinesi con l’accusa di aver contrabbandato negli Stati Uniti un agente patogeno biologico estremamente pericoloso.

Traffico di droga agevolando Cosa nostra: 14 arresti sull'asse Villaseta-Porto Empedocle; Traffico di droga: l'ex consigliere regionale Giovanni Satta condannato a otto anni e sei mesi; Vi racconto come l’Albania è il quartier generale del traffico di droga in Italia e in Europa.

Traffico internazionale droga, latitante estradato in Italia - Fatjon Gjonaj, latitante albanese di 33 anni accusato di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, è stato estradato in Italia dagli Emirati Arabi. Segnala ansa.it

‘Ndrangheta, traffico internazionale di droga con base a Roma: 28 arresti - Sono accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso ... Si legge su ilfattoquotidiano.it