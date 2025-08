Tra revival e balli di gruppo Feste in piazza con il pop anni ’80

Il pop italiano e la canzone d'autore in due appuntamenti che terranno sveglie le serate del weekend estivo. Ma anche una festa che porterà suoni e sapori della Puglia in Brianza. A Lissone domani alle 21 piazza Libertà sarà lo scenario per un balzo all'indietro negli anni del "tranquillo siam qui noi", fra canzoni che hanno segnato almeno un paio di generazioni tra anni '90 e Duemila: a esibirsi in concerto sarà la Max Mania Tribute Band, collaudatissimo gruppo che proporrà un omaggio a Max Pezzali e agli 883, reinterpretando i brani più noti e più belli dell'artista pavese, fin dai tempi della band fondata con Mauro Repetto.

La B.Side Party Band in concerto in piazza Mazzini questa sera, sabato 19 luglio, alle 22: dai grandi successi disco degli anni '70 al pop-rock degli anni '80 e '90, fino ai brani dance e revival più amati degli anni 2000 Vai su Facebook

