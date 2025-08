Tra matrioske e minotauri, l’arte di governare si è trasformata in una partita in cui l’arbitro – il Parlamento – non fischia più. A documentare l’ennesima torsione della decretazione d’urgenza è Pagella Politica, che ha analizzato come il governo Meloni stia abusando di tecniche legislative tanto ingegnose quanto pericolose per l’equilibrio democratico. Il caso più emblematico è la trasformazione del disegno di legge “Sicurezza” in un decreto-legge. Un testo che era già stato approvato alla Camera e bloccato al Senato, e che il governo ha deciso di riscrivere da capo nella forma di decreto per aggirare i tempi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Tra decreti Frankenstein e Matrioska, la strategia del fare e disfare adottata dal governo umilia il Parlamento