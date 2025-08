Una due giorni da sogno per Maeva Squiban. Due sole vittorie in carriera, una nel 2023, una nel 2024, per la giovane transalpina, che tra giovedì e venerdì ha però ribaltato la sua carriera, ovviamente in meglio: sono arrivati infatti due successi consecutivi al Tour de France Femmes avec Zwift. Altra fuga ed altro trionfo per la ventitreenne della UAE Team ADQ: sul Col du Granier, l’ultima salita di giornata, ha staccato tutte le compagne all’attacco andando ad imporsi nuovamente sul traguardo di ChambĂ©ry. Alle sue spalle troviamo la connazionale CĂ©drine Kerbaol (EF Education-Oatly), abile ad avvantaggiarsi dal plotone delle migliori, mentre terza è la statunitense Ruth Edwards (Human Powered Health). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France femminile 2025: doppietta da sogno per Maeva Squiban, Kimberley (Le Court) Pienaar resta leader