Tottenham Kulusevski continua il recupero | esercizi a casa

Dejan Kulusevski, centrocampista del Tottenham, prosegue il suo percorso di recupero a casa dopo il grave infortunio subito nella passata stagione, seguendo un programma di esercizi personalizzati pensato per favorire il ritorno in campo in sicurezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tottenham, Kulusevski continua il recupero: esercizi a casa

Tottenham a “tinte bianconere”: gli ex Juve Romero e Bentancur brillano e vincono l’Europa League. Kulusevski festeggia in stampelle e parla da leader - di Redazione JuventusNews24 Tottenham a “tinte bianconere”: trionfo dell’Europa League da parte di tre ex giocatori della Juve.

