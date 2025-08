Toscana meteo allerta gialla | un sabato di temporali forti? Le zone interessate

Firenze, 1 agosto 2025 – Scatta un’allerta gialla in Toscana. Interessata la parte nord della regione, con la provincia di Massa Carrara in primis, oltre alla Versilia e alla costa livornese. Le previsioni meteo hanno portato la sala operativa regionale ad emettere l’avviso. CriticitĂ moderata, ma attenzione ai possibili temporali forti, ai colpi di vento e alla grandine. Tutto a causa di una mini perturbazione che porta aria fresca ma anche appunto temporali. Con un’instabilitĂ che potrebbe proseguire anche nella giornata di domenica. Previsioni meteo Toscana Orario dell’allerta e zone. L’allerta gialla in Toscana andrĂ dalle 6 alle 18 di sabato 2 agosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana meteo, allerta gialla: un sabato di temporali forti? Le zone interessate

In questa notizia si parla di: temporali - toscana - meteo - allerta

Maltempo in Toscana: temporali forti, scatta il codice giallo fino alle 22 di stasera - I fenomeni potranno essere localmente anche di forte intensitĂ , con possibili colpi di vento e grandinate L'articolo Maltempo in Toscana: temporali forti, scatta il codice giallo fino alle 22 di stasera proviene da Firenze Post.

Grandine, temporali e vento: mix di maltempo in Toscana. Scatta l’allerta gialla: dove e quando - Firenze, 13 maggio 2024 – La dinamicità tipica della stagione primaverile non risparmia il mese di maggio che continua a essere caratterizzato da giornate all'insegna dell’instabilità  pomeridiana.

Tempo instabile in Toscana: allerta meteo per temporali - Condizioni di instabilità persistono sulla Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti che dalle ore 13 fino alle 22 di oggi, martedì 13 maggio, interesserà in particolare le zone centro-meridionali.

+++ ALLERTA METEO TOSCANA: DOMANI FORTI TEMPORALI, CODICE GIALLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO +++ Vai su Facebook

Toscana meteo, allerta gialla: un sabato di temporali forti? Le zone interessate; ALLERTA METEO TOSCANA, attiva domani 2 agosto - TEMPORALI FORTI - vigilanza »; Allerta meteo per temporali forti in Toscana.

Toscana meteo, allerta gialla: un sabato di temporali forti? Le zone interessate - “Colpa” di aria fresca che porta precipitazioni in questa estate 2025 in cui si è passati dal caldo torrido a te ... Si legge su lanazione.it

Maltempo, allerta gialla in Toscana per temporali forti - In Toscana emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 6 fino alle 18 di domani sabato ... Scrive msn.com