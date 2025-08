Tortura e rifiuto di atti d' ufficio perché Martina Oppelli ha denunciato l’Azienda sanitaria prima di morire

Roma, 1 agosto 2025 – Rifiuto di atti d'ufficio e tortura. Sono i due reati contestati all'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina da Martina Oppelli  la 50enne affetta da sclerosi multipla, morta ieri in Svizzera con il suicidio medicalmente assistito. Prima di compiere un ultimo viaggio di sola andata, l’architetto triestino ha lasciato un video-appello alla politica (“Ogni dolore è assoluto e va rispettato, fate una legge sensata”), che è anche una sorta di testamento morale e ha depositato, tramite la sua procuratrice speciale Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni, una denuncia-querela nei confronti dell'Azienda sanitaria, dalla quale aveva ricevuto tre rifiuti all'accesso al suicidio medicalmente assistito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Tortura e rifiuto di atti d'ufficio”, perchĂ© Martina Oppelli ha denunciato l’Azienda sanitaria prima di morire

In questa notizia si parla di: tortura - atti - ufficio - martina

COMUNICATO STAMPA Sparizioni di gatti a San Marino – Appello ai cittadini e alle autorità competenti Negli ultimi mesi l'APAS sta registrando un numero allarmante di sparizioni di gatti sul territorio sammarinese, in particolare in alcune zone. Solo nell’ultim Vai su Facebook

Tortura e rifiuto di atti d'ufficio, perché Martina Oppelli ha denunciato l’Azienda sanitaria prima di morire; Fine vita, prima di morire Martina Oppelli ha denunciato l’Azienda sanitaria per tortura; Trieste, Martina Oppelli denunciò la Asl per tortura prima di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera.

Martina Oppelli, la 50enne malata di sclerosi multipla e morta in Svizzera con il suicidio assistito denuncia la Asl per tortura - Martina Oppelli, la 50enne triestina morta ieri, 31 luglio, in Svizzera con il suicidio assistito, prima di recarsi oltralpe per poter accedere al fine vita ... Segnala ilgazzettino.it

L’ultimo atto di Martina Oppelli: prima di morire in Svizzera ha denunciato l’Asl di Trieste per tortura - La notizia data da Marco Cappato all'indomani del suicidio assistito dell’architetta 50enne malata di sclerosi multipla L'articolo L’ultimo atto di Martina Oppelli: prima di morire in Svizzera ha denu ... msn.com scrive