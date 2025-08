Torna lo Sbarazzo a Sestri Levante | shopping estivo a prezzi ribassati

Torna lo Sbarazzo a Sestri Levante: appuntamento sabato 2 e domenica 3 agosto, dalle 9 alle 24, per due giornate di shopping estivo nel centro, con i banchetti posizionati dai commercianti con i loro prodotti in offerta. La manifestazione è organizzata da Ascom. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

