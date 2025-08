Torna la sagra Ti lu pani fattu a casa cu la murtatella

MESAGNE - La Parrocchia San Pio da Pietrelcina invita a partecipare alla quarta edizione della Sagra “Ti lu pani fattu a casa cu la murtatella”. L’evento si terrà a partire dalle ore 20:30 in piazza Caduti di Via d'Amelio.Anche quest’anno, circa 60 volontari saranno fondamentali per la buona. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

