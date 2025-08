Torna la rassegna Pini da sfogliare Libri e storie al Parco Presentini

Torna a Castiglion Fiorentino la rassegna letteraria " Pini da Sfogliare ", promossa dal Comune con la direzione artistica della giornalista Simona Buracci. Giunta alla terza edizione, si svolgerĂ dal 28 agosto al 5 settembre, alle ore 19.00, nel verde del Parco Presentini. Il tema scelto per il 2025 è "Tutti i colori della cronaca", filo conduttore di quattro serate con autori che affrontano la realtĂ da prospettive diverse: dall’attualitĂ alla musica d’impegno civile, dallo sport alla cronaca giudiziaria. Si parte giovedì 28 agosto con Stefano Corradino, giornalista Rai e direttore di Articolo 21, che presenta "Note di cronaca – Sette storie vere in musica". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna la rassegna "Pini da sfogliare". Libri e storie al Parco Presentini

In questa notizia si parla di: torna - rassegna - pini - sfogliare

Bisi in festa, torna la rassegna delle feste dedicate ai preziosi legumi del Veneto - Torna Bisi in Festa, quarta edizione della rassegna del gusto firmata Unpli Veneto che, dall’11 maggio al 24 agosto, metterà in mostra uno tra i prodotti fiore all’occhiello del Veneto: i dolci e verdissimi bisi.

Talk serali, mostre fotografiche e incontri con le scuole: torna la rassegna “Immagina 2025” - Tre talk serali, la presentazione di un libro, sei mostre fotografiche, incontri con le scuole e la consegna della “Spilla d’oro” alla carriera alla memoria di Ivo Saglietti.

Vietri sul Mare si colora ancora di “Blu”: torna la rassegna dedicata all’autismo - Dal 26 luglio al 24 agosto, la terza edizione di “Dipinto di Blu” tra spettacolo, musica, teatro, benessere e cinema.

TERZA EDIZIONE DI "PINI DA SFOGLIARE" Torna la rassegna stampa al parco Presentini di Castiglion Fiorentino. Quest'anno il tema sarĂ "tutti i colori della cronaca", argomento particolare per portare all'attenzione alcuni libri che parlano delle vice Vai su Facebook

Torna la rassegna Pini da sfogliare. Libri e storie al Parco Presentini; Anche Sinner e Garlasco tra i temi di Pini da sfogliare: giornalisti e scrittori alla rassegna letteraria; “Pini da Sfogliare”: libri, storie e cronaca al Parco Presentini.

“Pini da Sfogliare”: libri, storie e cronaca al Parco Presentini - Torna “Pini da Sfogliare”, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino e con la direzione artistica di Simona Buracci. Secondo lanazione.it

Anche Sinner e Garlasco tra i temi di Pini da sfogliare: giornalisti e scrittori alla rassegna letteraria - A Castiglion Fiorentino si accendono i riflettori su uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale: dal 28 agosto al 5 settembre torna “Pini da Sfogliare”, la rassegna letteraria organizzata ... Si legge su corrierediarezzo.it