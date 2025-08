Torna la ’Notte Bianca’ Il 30 agosto si fa festa Quattro palchi in città

Torna la notte bianca a Monsummano. Si farĂ il 30 agosto prossimo. Manca dunque solo un mese al ritorno della festa che lo scorso anno era saltata a causa dei lavori di rifacimento della piazza principale. SarĂ l'Associazione Senza Tempo a far rivivere la festa. "Anche se in diversi avevano manifestato interesse per l'organizzazione della Notte Bianca a Monsummano – spiega il sindaco De Caro – il bando che è uscito è stato vinto dagli unici partecipanti, l'associazione Senza Tempo. Il Comune da parte sua investi circa 25mila euro nell'evento. Ho fortemento voluto questa iniziativa, anche perchè l'anno scorso non si è potuta fare a causa dei lavori in centro.

Salerno, Busitalia Campania potenzia il servizio in occasione della “Notte Bianca 2025” - Nel weekend del 5 e 6 luglio, navetta speciale attiva fino a notte fonda. In vista della tredicesima edizione della “Notte Bianca”, in programma tra sabato 5 e domenica 6 luglio nella zona orientale di Salerno, Busitalia Campania (Gruppo FS Italiane) ha annunciato il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale, con l’attivazione di una navetta dedicata su richiesta dell’Amministrazione Comunale.

Notte bianca, il bando: la festa torna al passato. Eventi concentrati in centro - Pontedera, 17 maggio 2025 – Una manifestazione d’interessi per individuare soggetti idonei alla progettazione, gestione e realizzazione della Notte Bianca 2025.

Notte bianca del Liceo Artistico De Nittis Pascali al Castello Svevo di Bari: performances, talk e rappresentazioni teatrali - Nella Notte Europea dei Musei, con il prezioso supporto del Castello Svevo di Bari – Direzione Regionale Musei Nazionali di Puglia, il Liceo “De Nittis-Pascali” realizza l’evento “Glossario contemporaneo: (S)CONFINI – Notte bianca del Liceo Artistico e Coreutico” in esito all’omonimo Progetto.

CUPO DI VERDE E DI FESTA: TORNA LA NOTTE DEL VERDICCHIO! Sabato 19 luglio Cupramontana si accende di musica, gusto e divertimento! Si rinnova uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: La Notte del Verdicchio, la notte bianca che a Vai su Facebook

Sansepolcro si prepara alla Notte Bianca: sabato 2 agosto torna “Borgo in Bianco” - 30, il centro storico di Sansepolcro ospiterà una nuova edizione di “Borgo in Bianco”, la tradizionale Notte Bianca dell'estate borghese, promossa dai Commercia ... Secondo lanazione.it

