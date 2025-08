torna il trasimeno prog festival quattro giorni di eventi e tributi

Tra la Rocca Medievale di Castiglione del Lago e i Giardini del Frontone di Perugia si svolgerà dal 21 al 24 agosto, con un programma ricco e intrigante, la quinta edizione di “ Trasimeno Prog Festival ”. Le prime tre serate si svolgeranno a Castiglione del Lago. Il 21 agosto il ritorno, dopo la presenza nel 2021, del Banco del Mutuo Soccorso. Il gruppo romano è in tour per promuovere il nuovo album “Storie invisibili” che chiude la trilogia iniziata nel 2019 con “Transiberiana” e proseguita nel 2022 con “Orlando: le forme dell’amore”. Venerdì 22 agosto è dedicato a un omaggio ai Pink Floyd con tre tribute band che interpreteranno alcuni tra i più celebri album del gruppo: i locali Drunk Side proporranno “Wish you were here”, i Finisterre “The dark side of the moon” e le Ranestrane offriranno un cineconcerto tratto dal film “The Wall”, arricchito da parti musicali inedite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

