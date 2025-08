Torna il maltempo allerta su tutta la regione

Arpal ha emesso allerta gialla per temporali sul centro levante della regione (Zone BCDE) dalle 00:00 alle 18 di sabato 2 agosto, sul ponente (Zona A) l’allerta gialla per temporali sarà dalle 12 alle 18, sempre di sabato 2 agosto.“Già nel pomeriggio di oggi - spiega Cristina Capacci -. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: allerta - regione - torna - maltempo

Maltempo oggi nelle Marche: allerta gialla per temporali in tutta la regione - Ancona, 7 luglio 2025 – Giornata di maltempo, quella di oggi, nelle Marche: la Protezione Civile Regionale, sulla base delle previsioni meteo, ha diramato un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per temporali valida in tutto il territorio regionale.

Campania sotto forti piogge nel pomeriggio: allerta gialla in tutta la regione - Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello Giallo.

Puglia, maltempo: allerta temporali per le zone interne centro-settentrionali della regione Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per sei ore.

Emilia-Romagna, allerta meteo gialla per maltempo: «Temporali di forte intensità su tutta la regione» Vai su X

Lunedì 28 luglio all’insegna del maltempo. Secondo le previsioni, oggi ci aspettano piogge intense su tutta la regione. La Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’Allerta Gialla valida per l’intero territorio regionale. Vai su Facebook

Torna il maltempo, allerta in tutta la regione; Temporali, grandine e forte vento, oggi allerta meteo arancione per una regione e gialla in cinque; Previsioni meteo sul Piemonte per il 20 luglio: forti temporali e grandine di medie dimensioni. È allerta gialla sulla regione.

Torna il maltempo, allerta in tutta la regione - Attenzione alle piene dei fiumi tra Bolognese, Romagna e ferrarese ... Riporta rainews.it

Allerta Meteo: torna il maltempo e ciclone in azione; in arrivo piogge e temporali intensi su molte regioni - – Un vortice ciclonico legato a una vasta circolazione depressionaria sul Nord Europa sta interessando in queste ore l’Italia, determinando un cambiamento climatico significativo. Scrive informazione.it