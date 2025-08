Torna il Coprifuoco in Italia | la decisione della famosa località turistica Chi riguarda e come funziona

Ricordate il Covid? Il lockdown, il coprifuoco. Ebbene, anche se l’emergenza sanitaria sembra ormai un lontano e brutto ricordo, in Italia si torna a parlare proprio di coprifuoco. Stavolta, almeno, non per motivi pandemici. A riaccendere il dibattito è l’ordinanza firmata dal sindaco di una nota località turistica italiana, Praia a Mare, in Calabria, che impone agli under 14 non accompagnati l ’obbligo di rientrare a casa entro mezzanotte e mezza e di non uscire fino alle 7 del mattino. Chi infrange la regola rischia una multa salata. Come racconta Money.it. la misura è stata adottata dal primo cittadino Antonino De Lorenzo con il benestare del Garante regionale per l’infanzia, Antonio Marziale, e nasce con l’obiettivo di tutelare i più giovani dai pericoli legati alla movida notturna, spesso teatro di episodi di microcriminalità e uso di alcol e droghe. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Torna il Coprifuoco in Italia: la decisione della famosa località turistica. Chi riguarda e come funziona

L’ultima volta che abbiamo usato la parola coprifuoco è stato durante il Covid. E anche se all’epoca si trattava di una vera emergenza, lottavamo per evitare una strage, la scelta di un termine legato alla guerra non c’era piaciuta. Oggi poi che la guerra c’è l’ab Vai su Facebook

