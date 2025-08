Un weekend di grande attesa a Monte Urano per l’edizione 2025 del Bambù Festival, in programma oggi e domani al Parco fluviale Alex Langer, in equilibrio tra la magia della natura e un momento musicale senza precedenti. Un’esperienza anche sensoriale, all’interno del parco con area relax, spazi dedicati al food e drink, per consentire a tutti di godere della musica e del panorama circostante, all’interno di un contenitore musicale che abbraccia una programmazione assolutamente varia e adatta a tutti i gusti. Si parte oggi con il BamBeat, con dj set che promettono di far vibrare il parco sin dalle prime ore della sera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna il Bambù Festival. Energia al parco fluviale