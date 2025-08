Torino Simeone in arrivo? La battuta di Cairo e le ultime novità sulla trattativa

Giovanni Simeone dal Torino al Napoli? Ecco la battuta di Urbano Cairo e le ultime novità sulla trattativa di calciomercato. I dettagli del caso «Visto che con De Laurentiis ha ritrovato il piacere di trattare, due affari in una sola sessione non ce li ricordavamo, magari c’è anche un terzo?». Quella appena riportata, è una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Simeone in arrivo? La battuta di Cairo e le ultime novità sulla trattativa

In questa notizia si parla di: torino - simeone - battuta - cairo

Simeone al Torino più soldi per portare a Napoli il portiere Milinkovic (La Stampa) - Simeone al Torino nell’affare che può portare a Napoli il portiere Milinkovic (La Stampa) Il Cholito può salutare Napoli.

Napoli-Torino, intreccio di mercato: Simeone per Milinkovic-Savic? - Napoli-Torino, intreccio di mercato: Simeone per Milinkovic-Savic? Giovanni Simeone è pronto a chiudere la sua avventura a Napoli con uno scudetto in tasca.

Simeone ragiona sul futuro: possibile l’addio. Torino e Genoa alla finestra (Corsport) - Giovanni Simeone potrebbe lasciare il Napoli nella finestra di mercato estiva. Dopo diverse stagioni senza una maglia da titolare, il figlio d’arte starebbe ragionando sul futuro, pensando di affrontare una nuova esperienza.

Torna il Trofeo Mamma e Papà Cairo! Il 7 e l’8 agosto torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate calcistica giovanile: il Memorial Mamma e Papà Cairo, giunto alla sua 11ª edizione (4ª intitolata alla memoria dei genitori del Presidente). ? In camp Vai su Facebook

Il Toro senza Zapata: prendere uno svincolato o aspettare gennaio? La società ha scelto: ecco la decisione; Simeone Torino, in arrivo? La battuta di Cairo e 1 novità ...; Silvano Benedetti: Casadei mi ricorda Tardelli. Elmas tra i più forti del Torino firmato Cairo.

Toro, ecco Baroni: "Qui per restituire emozioni". Cairo: "Lo stadio? Un'opportunità" - E il presidente annuncia un incontro con il sindaco Stefano Lo Russo per l'Olimpico Grande Torino ... Riporta rainews.it

Cairo festeggia il compleanno con il Torino e tanto calcio italiano ... - Qui, nel cuore del centro storico di Milano, ieri sera il presidente di Rcs MediaGroup, di La7 e del Torino, Urbano Cairo, ha festeggiato i suoi sessantotto anni circondato dall’affetto della ... Scrive gazzetta.it