Torino Cairo presenta Baroni | Vi svelo perchè ho scelto lui Cedere il Toro? Non ho ricevuto offerte

Urbano Cairo in conferenza stampa, ecco le dichiarazioni del patron granata in occasione della presentazione di Marco Baroni, le sue parole (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Urbano Cairo torna a parlare in conferenza stampa. Questo pomeriggio, venerdì primo agosto 2025, il patron del Torino presenta il nuovo allenatore dei granata mister . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Cairo presenta Baroni: «Vi svelo perchè ho scelto lui. Cedere il Toro? Non ho ricevuto offerte»

In questa notizia si parla di: cairo - torino - baroni - presenta

Torino, i tifosi ‘fanno’ il mercato: Vanoli, Cairo il futuro di Ricci e non solo – VIDEO - Torino, i tifosi scelgono il mercato, dal sogno Europa con Paolo Vanoli al giudizio su Urbano Cairo, il futuro di Ricci e tanto altro, la videointervista (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino).

Torino, l’ex sicuro: «Vanoli cuore Toro, per l’Europa dal club di Cairo serve una cosa» - Torino, l’ex giocatore non usa giri di parole, ecco i retroscena su Paolo Vanoli, cosa serve da parte del club di Cairo per andare in Europa, le sue parole Pietro Mariani (noto anche come Pedro) ha rilasciato una lunga video intervista a CalcioNews24 prima dell’ultima partita del Torino contro l’Inter.

Napoli su Milinkovic-Savic: il portiere del Torino nel mirino, ma Cairo frena - Il Napoli guarda con interesse al portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic, protagonista di una stagione di alto livello con la maglia granata.

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI BARONI Il presidente #Cairo: “Un piacere essere qui, sono tanti anni che non facciamo conferenze stampa in questa sala, l'ultima era stata quella di Juric. Immagino abbiate tante domande da fare e non sto Vai su X

| LE PAGELLE DI MONACO-TORINO Aboukhlal si presenta bene Ilic passo indietro #AsMonacoTorino #SerieAENILIVE #ToroNews Qui le pagelle Vai su Facebook

Cairo: Torino ambizioso e io non mi accontento. Baroni: Passione, emozioni e calcio offensivo; Cairo presenta Marco Baroni: “Abbiamo obiettivi comuni”; Cairo: Torino, ecco perché ho scelto Baroni. Mercato? Abbiamo le idee chiare.

Torino, Baroni si presenta: “Vi svelo com’è nata l’idea Toro…” - Marco Baroni, da questa estate nuovo allenatore del Torino, si è presentato nel pomeriggio di oggi – ... Secondo msn.com

Torino, Cairo presenta Baroni: ecco le dichiarazioni - Urbano Cairo in conferenza stampa, ecco le dichiarazioni del patron granata in occasione della presentazione di Marco Baroni, le sue parole (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) ... Segnala calcionews24.com