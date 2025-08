Torino Cairo presenta Baroni | ecco le dichiarazioni in conferenza stampa

Urbano Cairo in conferenza stampa, ecco le dichiarazioni del patron granata in occasione della presentazione di Marco Baroni, le sue parole (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Urbano Cairo torna a parlare in conferenza stampa. Questo pomeriggio, venerdì primo agosto 2025, il patron del Torino presenta il nuovo allenatore dei granata mister . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Cairo presenta Baroni: ecco le dichiarazioni in conferenza stampa

Torino, i tifosi ‘fanno’ il mercato: Vanoli, Cairo il futuro di Ricci e non solo – VIDEO - Torino, i tifosi scelgono il mercato, dal sogno Europa con Paolo Vanoli al giudizio su Urbano Cairo, il futuro di Ricci e tanto altro, la videointervista (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino).

Torino, l’ex sicuro: «Vanoli cuore Toro, per l’Europa dal club di Cairo serve una cosa» - Torino, l’ex giocatore non usa giri di parole, ecco i retroscena su Paolo Vanoli, cosa serve da parte del club di Cairo per andare in Europa, le sue parole Pietro Mariani (noto anche come Pedro) ha rilasciato una lunga video intervista a CalcioNews24 prima dell’ultima partita del Torino contro l’Inter.

Napoli su Milinkovic-Savic: il portiere del Torino nel mirino, ma Cairo frena - Il Napoli guarda con interesse al portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic, protagonista di una stagione di alto livello con la maglia granata.

Samuele Ricci è diventato un calciatore del Milan. Il centrocampista arriva dal Torino di Urbano Cairo, che è intervenuto alla presentazione dei Palinsesti La7 e ha commentato con un velo di ironia la trattativa che ha portato il calciatore in rossonero condotta Vai su Facebook

Vanoli pre Torino-Roma: “Cairo è stato chiaro. Cercheremo di costruire qualcosa”; Vanoli critico: “Persa responsabilità”. E sulla contestazione a Cairo…; Cairo: I tifosi mi rimpiangeranno. Ma quanto vale il Toro? Facciamo i conti in tasca al patron.

