Torino Baroni | Ricci al Milan? Non si possono tenere i giocatori quando …

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in merito al passaggio di Samuele Ricci al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Torino, Baroni: “Ricci al Milan? Non si possono tenere i giocatori quando …”

In questa notizia si parla di: torino - baroni - ricci - milan

Jimmy Ghione al Vip Master 2025: “Baroni grande per il mio Torino” - “Sono contento per Marco Baroni al Torino. Abitando a Roma ho seguito un po’ la Lazio. Credo sia davvero un grande allenatore.

Corriere dello Sport – Marco Baroni è il nuovo allenatore del Torino - 2025-06-05 11:58:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: Marco Baroni è il nuovo allenatore del Torino.

Torino, Biraghi: «Dobbiamo migliorare, ma è un percorso lungo! E vi dico cosa mi chiede Baroni» - Cristiano Biraghi alza la voce, ecco le dichiarazioni del terzino del Torino, tra passato e futuro, ma anche gli obiettivi granata e le indicazioni di Baroni Il riscatto di Cristiano Biraghi è stato tra le primissime operazioni di calciomercato del Torino nell’estate del 2025.

Samuele Ricci è nella top10 dei centrocampisti più costosi della storia del Milan! L'ormai ex Torino è costato 23 milioni di euro, più di Clarence Seedorf che arrivò dall'Inter per 22,5 milioni di euro. Ricci si posiziona al sesto posto, la top3 è composta da Rui Co Vai su Facebook

Torino, Baroni: Lavoro e passione. Ricci e Milinkovic-Savic? Conoscevo la situazione; Toro-Milan, dal no a Ricci dei rossoneri, al possibile sì per la cessione di Bondo; Rampanti: “Il sostituto di Ricci? Potrebbe essere già in casa”.

Torino, Baroni: "Lavoro e passione. Ricci e Milinkovic-Savic? Conoscevo la situazione" - Il nuovo allenatore del Toro si presenta: "La premessa è il lavoro, gli obiettivi li dovremo conquistare giorno dopo giorno, i proclami non mi piacciono. Riporta sport.sky.it

Pagina 1 | Baroni: “Zapata? La testa c’è, il fisico…”. Cairo: “Ho preso un Toro fallito e ora…” - Il nuovo allenatore granata si è presentato oggi alla stampa, delineando con lucidità e concretezza la sua visione tecnica e u ... Lo riporta tuttosport.com