Torino Baroni in conferenza stampa | le dichiarazioni del mister

Baroni, il tecnico del Torino, interviene nella conferenza stampa di presentazione, ecco le dichiarazioni del tecnico dei granata, le sue parole (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Primo giorno di scuola per Marco Baroni, il nuovo mister dei granata – arrivato in estate dalla Lazio chiamato a sostituire Paolo Vanoli – si . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Baroni in conferenza stampa: le dichiarazioni del mister

In questa notizia si parla di: torino - baroni - conferenza - stampa

Jimmy Ghione al Vip Master 2025: “Baroni grande per il mio Torino” - “Sono contento per Marco Baroni al Torino. Abitando a Roma ho seguito un po’ la Lazio. Credo sia davvero un grande allenatore.

Corriere dello Sport – Marco Baroni è il nuovo allenatore del Torino - 2025-06-05 11:58:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: Marco Baroni è il nuovo allenatore del Torino.

Torino, Biraghi: «Dobbiamo migliorare, ma è un percorso lungo! E vi dico cosa mi chiede Baroni» - Cristiano Biraghi alza la voce, ecco le dichiarazioni del terzino del Torino, tra passato e futuro, ma anche gli obiettivi granata e le indicazioni di Baroni Il riscatto di Cristiano Biraghi è stato tra le primissime operazioni di calciomercato del Torino nell’estate del 2025.

LIVE! #Torino, la conferenza stampa di presentazione di Marco #Baroni Le parole del nuovo allenatore del #Toro con cui si presenta al popolo granata #ToroNews #TorinoFC #SerieA Vai su X

Marco Baroni, allenatore del Torino, rimprovera uno dei suoi attaccanti, colpevole di aver scaricato palla ma di non aver attaccato la porta in maniera decisa. #allenaremania #marcobaroni #TorinoFC Vai su Facebook

LIVE! Torino, la conferenza stampa di presentazione di Marco Baroni; Torino, Baroni: Zapata deve prendersi il tempo necessario! Schuurs? Vi svelo le condizioni; Serie A Enilive | Lazio-Torino, la conferenza stampa di mister Baroni.

Torino, Baroni in conferenza stampa: le dichiarazioni del mister - Baroni, il tecnico del Torino, interviene nella conferenza stampa di presentazione, ecco le dichiarazioni del tecnico dei granata, le sue parole (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande To ... Come scrive calcionews24.com

LIVE Baroni: la conferenza di presentazione dell’allenatore del Torino - Ecco la conferenza stampa in tempo reale di Marco Baroni ai canali ufficiali del Torino. Segnala toro.it