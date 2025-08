Tonali Juve, il giovane mediano del Newcastle è un obiettivo: il suo arrivo dipende da quella cessione, tutta la veritĂ !. Il futuro di Douglas Luiz è sempre piĂą lontano dalla Juventus. Il futuro di Douglas Luiz alla Juventus sembra essere sempre piĂą lontano, con la dirigenza bianconera che si prepara a una cessione importante a centrocampo. Il centrocampista brasiliano è sotto osservazione sul mercato in uscita, e diversi club della Premier League sono interessati al suo acquisto, in particolare Nottingham Forest, Everton e West Ham. La Juve sta aspettando di definire la sua partenza, ma nel frattempo sta giĂ valutando i possibili sostituti per rinforzare il reparto di centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali Juve, è lui il super colpo su cui vorrebbe puntare la Vecchia Signora in caso di addio a quel giocatore! Quanto c’è di vero?