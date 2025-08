Tom Holland potrebbe prendersi una pausa dopo il fitto programma di film del 2026

Tom Holland, uno degli attori più apprezzati della sua generazione, si prepara a prendersi una pausa dalla recitazione dopo un intenso calendario di progetti previsto per il 2026. La sua carriera, iniziata nel 2012 con il ruolo nel dramma catastrofico The Impossible, ha visto un rapido e significativo sviluppo, culminando nella consacrazione come interprete di spicco nel Marvel Cinematic Universe (MCU). Con sei film interpretati come Spider-ManPeter Parker, Holland ha raggiunto un livello di notorietà internazionale. il percorso professionale di tom holland. gli esordi e il successo nel mondo marvel.

