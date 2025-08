Tiziana D’Angelo nuova direttrice delegata del Palazzo Reale di Napoli

Al Palazzo Reale di Napoli passaggio di consegne tra Paola Ricciardi e Tiziana D’Angelo, che attualmente dirige il parco archeologico di Paestum e Velia. La delega è stata affidata mediante decreto, emanato mercoledì, dal Direttore generale Musei prof. Massimo Osanna che ha avocato a sĂ© la direzione dell’Istituto da novembre 2024 (al termine del quadriennio di direzione di Mario Epifani). A seguito dell’incarico di Ricciardi, designata Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, è risultata necessaria una nuova nomina. La direttrice D’Angelo, archeologa, in attesa del bando che assegnerĂ la direzione del museo, si occuperĂ della gestione ordinaria del Palazzo Reale e del coordinamento delle funzioni delegate al fine di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa e del servizio pubblico essenziale di buona gestione del Palazzo Reale di Napoli, tenuto conto dell’urgenza degli atti da compiere per garantire la continuitĂ dell’attivitĂ amministrativa e contabile e l’assolvimento delle obbligazioni giuridiche assunte verso terzi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it