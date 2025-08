Tiki Taka | gli ospiti del secondo appuntamento di lunedì 20 settembre

Lunedì 20 settembre 2021, su Italia 1, in seconda serata, nuovo appuntamento con “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”. Conduce Piero Chiambretti. Ospiti d’eccezione della puntata: la leggenda dell’Inter Walter Zenga e l’attore e grande tifoso della Fiorentina, Massimo Ceccherini. Nel salotto di “Tiki Taka” riflettori puntati sul big match della quarta giornata “Juventus-Milan”. . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Tiki Taka: gli ospiti del secondo appuntamento di lunedì 20 settembre

