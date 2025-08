Thomas Ceccon volta pagina e accede in semifinale dei 100 farfalla di riserva ai Mondiali

Thomas Ceccon si è ripresentato questa mattina in vasca per le batterie dei 100 farfalla uomini di questi Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Una gara di “riserva” visto quanto accaduto ieri nel corso delle heat dei 200 dorso. Per un peccato di grande superficialitĂ , infatti, l’azzurro ha nuotato in maniera troppo controllata l’ultima vasca, finendo per essere escluso dalla top-16. E così, su una distanza nella quale non lo si è mai visto a livello internazionale, Ceccon ha ottenuto un crono vicino al proprio personale di 51.26, stampando sulla piastra 51.36 e qualificandosi alla semifinale con l’undicesimo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Thomas Ceccon volta pagina e accede in semifinale dei 100 farfalla (di riserva) ai Mondiali

Nuoto, Thomas Ceccon stupisce: nuota un 50 sl…a delfino! E il tempo è di tutto rispetto… - Thomas Ceccon scalda i motori verso il grande appuntamento dei Campionati Mondiali di Singapore 2025 (dal 27 luglio al 3 agosto) e dimostra un ottimo stato di forma, dando spettacolo ieri a Verona in occasione della terza giornata del Campionato Regionale/Provinciale di Categoria con una prestazione di alto livello internazionale nei 50 delfino.

Incidente per Thomas Ceccon, il campione non può più gareggiare: cosa gli è successo - Thomas Ceccon, campione di nuoto vicentino e fuoriclasse in corsia, ha affrontato un imprevisto che lo ha messo in difficoltà durante il Cool Swim Meeting di Merano.

Dopo aver conquistato l'argento iridato con la staffetta 4x100m stile libero maschile di ieri, Ceccon Thomas si è aggiudicato la medaglia di bronzo nei 50m farfalla maschili ai Campionati del mondo World Aquatics di nuoto di Singapore 2025.

Thomas Ceccon sempre fenomenale! Bronzo mondiale nei 50 farfalla col nuovo record italiano di 22''67. Oro a Grousset, Ponti d'argento - Bronzo mondiale nei 50 farfalla col nuovo record italiano di 22''67. Da eurosport.it

Thomas Ceccon medaglia di bronzo nei 50 farfalla ai Mondiali di Singapore - L'azzurro fa segnare il record italiano ma viene battuto nel finale dal francese Grousset (oro) e dallo svizzero Ponti ... Riporta corriere.it