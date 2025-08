Thomas Ceccon si toglie un peso | 100 farfalla non preparati tempo inatteso Medaglia difficile ma qualcosa può scappare…

Thomas Ceccon si è qualificato per la finale dei 100 metri farfalla maschili dei Mondiali senior 2025 di nuoto in corsia, che si stanno svolgendo a Singapore: l’azzurro ha chiuso il penultimo atto col quinto crono assoluto in 50?42, che è il nuovo record italiano. Ceccon ha espresso le proprie sensazioni ai microfoni di Rai Sport HD. L’ analisi della gara: “ Va bene, sono contentissimo. Stavo già bene stamattina, volevo provare un 50?9 passando più forte, il passaggio è venuto, poi se fai questa virata forte, questa subacquea forte di ritorno, poi in teoria riesci anche a tornare. Di solito faccio fatica a tornare, sono comunque tornato in 27?1, che è molto forte “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Thomas Ceccon si toglie un peso: “100 farfalla non preparati, tempo inatteso. Medaglia difficile, ma qualcosa può scappare…”

Nuoto, Thomas Ceccon stupisce: nuota un 50 sl…a delfino! E il tempo è di tutto rispetto… - Thomas Ceccon scalda i motori verso il grande appuntamento dei Campionati Mondiali di Singapore 2025 (dal 27 luglio al 3 agosto) e dimostra un ottimo stato di forma, dando spettacolo ieri a Verona in occasione della terza giornata del Campionato Regionale/Provinciale di Categoria con una prestazione di alto livello internazionale nei 50 delfino.

Incidente per Thomas Ceccon, il campione non può più gareggiare: cosa gli è successo - Thomas Ceccon, campione di nuoto vicentino e fuoriclasse in corsia, ha affrontato un imprevisto che lo ha messo in difficoltà durante il Cool Swim Meeting di Merano.

A che ora Thomas Ceccon nei 50 dorso ai Mondiali: programma, tv, possibile sovrapposizione con i 100 farfalla - Thomas Ceccon ha superato le batterie dei 100 metri farfalla maschili ai Mondiali senior 2025 di nuoto, qualificandosi per le semifinali odierne e, in caso di passaggio all’ultimo atto di domani sarà ... Si legge su informazione.it

Ceccon da record nei 100 farfalla: vola in finale con 50"42 - Thomas Ceccon ha stupito tutti nei 100 farfalla ai Mondiali, volando in finale con un eccezionale tempo di 50"42, che rappresenta il nuovo record italiano, strappato al precedente 50"64 di Piero Codia ... Secondo laprovinciadivarese.it