Thomas Ceccon si riscatta e centra l’accesso alla semifinale dei 100 farfalla ai Mondiali 2025 Eliminato Burdisso

Thomas Ceccon si è ripresentato questa mattina in vasca per le batterie dei 100 farfalla uomini di questi Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Una gara di “riserva” visto quanto accaduto ieri nel corso delle heat dei 200 dorso. Per un peccato di grande superficialitĂ , infatti, l’azzurro ha nuotato in maniera troppo controllata l’ultima vasca, finendo per essere escluso dalla top-16. E così, su una distanza nella quale non lo si è mai visto a livello internazionale, Ceccon ha ottenuto un crono vicino al proprio personale di 51.26, stampando sulla piastra 51.36 e qualificandosi alla semifinale con l’undicesimo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Thomas Ceccon si riscatta e centra l’accesso alla semifinale dei 100 farfalla ai Mondiali 2025. Eliminato Burdisso

