Thomas Ceccon rinuncia ai 50 dorso ai Mondiali Si è posta l’esigenza di una scelta

Thomas Ceccon non disputerĂ i 50 dorso ai Mondiali di nuoto a Singapore. Si riduce di una gara dunque il fittissimo calendario del veneto, che oggi è stato straordinario protagonista nei 100 farfalla, centrando la finale iridata con un clamoroso record italiano a 50?42, quinto tempo tra i semifinalisti. Proprio la qualificazione alla finale dei 100 farfalla ha portato il campione olimpico e primatista del mondo dei 100 dorso a rinunciare ai 50 dorso, anche perchè ci sono solo 24 minuti di distanza tra la finale a farfalla e poi l’eventuale semifinale a dorso. Oltre ai 100 farfalla bisogna poi ricordare che gli impegni di Thomas Ceccon non sono assolutamente terminati in questi Mondiali, visto che il veneto sarĂ certamente presente nella 4Ă—100 mista, dove ora cresce il grandissimo dubbio su quale frazione dovrĂ nuotare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Thomas Ceccon rinuncia ai 50 dorso ai Mondiali. Si è posta l’esigenza di una scelta

In questa notizia si parla di: dorso - thomas - ceccon - mondiali

Nuoto, Thomas Ceccon non gareggia a Merano: imprevisto curioso per il campione olimpico dei 100 dorso - Un imprevisto curioso per Thomas Ceccon. Nella giornata di ieri era previsto l’esordio del campione olimpico dei 100 dorso nel Cool Swim Meeting di Merano, un evento dove avrebbe dovuto gareggiare nei 50 stile libero, insieme ai suoi compagni di Nazionale Leonardo Deplano e Manuel Frigo.

Nuoto, Thomas Ceccon vittorioso nei 100 dorso a Merano. Tris di Lisa Angiolini - Andata in archivio la terza e ultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è stata occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

Nuoto, Thomas Ceccon coraggioso e vincente nei 200 dorso al Settecolli. D’Ambrosio super, Paltrinieri si arrende a Wellbrock - Ultima giornata di gare e finali al Trofeo Settecolli di Roma. La piscina più bella del mondo è stata teatro di tante gare di un certo spessore.

DA OASPORT - #Nuoto #Sportintv #Mondialinuoto2025 #ThomasCeccon A che ora Thomas Ceccon nei 50 dorso ai Mondiali: programma, tv, possibile sovrapposizione con i 100 farfalla: Thomas Ceccon ha superato le batterie dei 100 metri farfalla maschili ai Vai su X

Thomas Ceccon vola in finale nei 100 farfalla ai Mondiali di Singapore con un tempo di 50”42, nuovo record italiano. Terzo nella seconda semifinale, ha chiuso con il quinto crono complessivo. “Non dovevo neanche farla, ma non essere entrato nei 200 dorso Vai su Facebook

La gara di Ceccon nei 100 dorso ai mondiali di nuoto di Singapore: si classifica secondo e conquista la medaglia d'argento; Mondiali nuoto, Thomas Ceccon in rimonta conquista l'argento nei 100 mt dorso. Il video; Simona Quadarella e Thomas Ceccon hanno vinto l'argento nei 1500 metri stile libero e nei 100 metri dorso ai Mondiali di nuoto.

Mondiali nuoto 2025, Ceccon record italiano nei 100 farfalla. Curtis ottava - Thomas Ceccon si riscatta dopo l'eliminazione nei 200 dorso e conquista la finale nei 100 farfalla ai Mondiali di nuoto a Singapore, L'azzurro ha ... Da lapresse.it

Thomas Ceccon rinuncia ai 50 dorso ai Mondiali. Evitata la sovrapposizione con i 100 farfalla - Si riduce di una gara dunque il fittissimo calendario del veneto, che oggi è stato straordinario protagonista nei 100 farfalla, ... Si legge su informazione.it