Thomas Ceccon non disputerĂ i 50 dorso ai Mondiali di nuoto a Singapore. Si riduce di una gara dunque il fittissimo calendario del veneto, che oggi è stato straordinario protagonista nei 100 farfalla, centrando la finale iridata con un clamoroso record italiano a 50?42, quinto tempo tra i semifinalisti. Proprio la qualificazione alla finale dei 100 farfalla ha portato il campione olimpico e primatista del mondo dei 100 dorso a rinunciare ai 50 dorso, anche perchè ci sono solo 24 minuti di distanza tra la finale a farfalla e poi l’eventuale semifinale a dorso. Oltre ai 100 farfalla bisogna poi ricordare che gli impegni di Thomas Ceccon non sono assolutamente terminati in questi Mondiali, visto che il veneto sarĂ certamente presente nella 4Ă—100 mista, dove ora cresce il grandissimo dubbio su quale frazione dovrĂ nuotare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Thomas Ceccon rinuncia ai 50 dorso ai Mondiali. Evitata la sovrapposizione con i 100 farfalla