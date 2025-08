Thomas Ceccon fa mea culpa | Perseverare è diabolico Ero da 1 | 54 nei 200 dorso E nei 100 farfalla…

Thomas Ceccon aveva bisogno di rituffarsi in acqua dopo la spiacevole situazione che si è venuta a creare ieri nel corso delle batterie dei 200 dorso in questi Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. L'azzurro, volendo ancora una volta controllare eccessivamente il suo sforzo, ha finito per bruciarsi da solo e il 17° tempo, primo degli esclusi nelle heat mattutine in una gara in cui avrebbe potuto fare bene, pesa nella testa del nostro portacolori. E così i 100 farfalla sono stati la "gara di riserva" che serviva. Una buona prova per Ceccon nelle heat, concluse con l'undicesimo tempo di 51.36, a un decimo dal proprio personale.

“Federica Pellegrini è gelosa, ora alleno solo uomini. Da Thomas Ceccon mi aspettavo almeno un messaggio”: le confessioni di Matteo Giunta - Matteo Giunta il 7 maggio ha festeggiato il suo 43esimo compleanno in tv, ospite a “La volta buona”, il talk condotto da Caterina Balivo.

Nuoto, Thomas Ceccon stupisce: nuota un 50 sl…a delfino! E il tempo è di tutto rispetto… - Thomas Ceccon scalda i motori verso il grande appuntamento dei Campionati Mondiali di Singapore 2025 (dal 27 luglio al 3 agosto) e dimostra un ottimo stato di forma, dando spettacolo ieri a Verona in occasione della terza giornata del Campionato Regionale/Provinciale di Categoria con una prestazione di alto livello internazionale nei 50 delfino.

Incidente per Thomas Ceccon, il campione non può più gareggiare: cosa gli è successo - Thomas Ceccon, campione di nuoto vicentino e fuoriclasse in corsia, ha affrontato un imprevisto che lo ha messo in difficoltà durante il Cool Swim Meeting di Merano.

Mondiali, clamorosa eliminazione di Ceccon nei 200 dorso: “Sono un po’ stanco”. Vola Sara Curtis nei 100 stile libero - Thomas Ceccon esce incredibilmente di scena nei 200 dorso: cala troppo nell’ultima vasca ed è il primo degli esclusi. Segnala sport.virgilio.it

Mondiali di Nuoto: Thomas Ceccon eliminato nei 200 dorso. "Sono stanco, ho nuotato con l'idea di non fare fatica" - A superarlo il sudafricano Pieter Coetze, l'uomo che lo aveva già battuto a Parigi, togliendoli l'oro dei 100 ... Da tg.la7.it