Thomas Ceccon | Errare è umano perserverare è diabolico Mi spiace è una roba veramente folle

Thomas Ceccon si è qualificato per le semifinali dei 100 delfino ai Mondiali di Singapore, ma nella sua testa c'è ancora la delusione fortissima per la clamorosa eliminazione di ieri nei 200 dorso in batteria, a causa del suo solito errore nella gestione delle forze: "Errare è umano, perserverare è diabolico. Mi spiace". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: thomas - ceccon - errare - umano

“Federica Pellegrini è gelosa, ora alleno solo uomini. Da Thomas Ceccon mi aspettavo almeno un messaggio”: le confessioni di Matteo Giunta - Matteo Giunta il 7 maggio ha festeggiato il suo 43esimo compleanno in tv, ospite a “La volta buona”, il talk condotto da Caterina Balivo.

Nuoto, Thomas Ceccon stupisce: nuota un 50 sl…a delfino! E il tempo è di tutto rispetto… - Thomas Ceccon scalda i motori verso il grande appuntamento dei Campionati Mondiali di Singapore 2025 (dal 27 luglio al 3 agosto) e dimostra un ottimo stato di forma, dando spettacolo ieri a Verona in occasione della terza giornata del Campionato Regionale/Provinciale di Categoria con una prestazione di alto livello internazionale nei 50 delfino.

Incidente per Thomas Ceccon, il campione non può più gareggiare: cosa gli è successo - Thomas Ceccon, campione di nuoto vicentino e fuoriclasse in corsia, ha affrontato un imprevisto che lo ha messo in difficoltà durante il Cool Swim Meeting di Merano.

Clamoroso Thomas Ceccon è fuori dalla finale dei 200 dorso uomini! Vai su Facebook

Thomas Ceccon: Errare è umano, perserverare è diabolico. Mi spiace, è una roba veramente folle; Ceccon dopo le Olimpiadi andrà ad allenarsi all'estero: il motivo.

Disavventura per Thomas Ceccon: rimane imbottigliato nel traffico e ... - Ceccon bloccato sulla A22 Un aneddoto più che un retroscena dietro il vuoto in corsia 3 lasciato da Ceccon: il nuotatore 24enne è infatti rimasto imbottigliato sulla A22, completamente intasata ... Si legge su corrieredellosport.it

Ceccon bloccato nel traffico non arriva in tempo per la gara - L’ oro olimpico nei 100 metri dorso a Parigi 2024 era il protagonista più atteso nella prima giornata del Cool Swim Meeting di Merano. Lo riporta repubblica.it