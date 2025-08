The Times elogia Meloni | Prima leader italiana seria da decenni

''In un Paese in cui la politica era una scelta tra pagliacci imbroglioni e tecnocrati inariditi, la sua schiettezza è ben accetta''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - The Times elogia Meloni: “Prima leader italiana seria da decenni”

In questa notizia si parla di: times - elogia - meloni - prima

Il Times elogia il Napoli campione di austerity. Inzaghi? Gestione fallimentare in campionato - Il Times elogia il Napoli campione di austerity. La gestione di Inzaghi in campionato è stata fallimentare Tecnicamente si chiama pensiero negativo.

Il New York Times elogia il gioco sporco di Siegemund e i tennisti che vanno tatticamente al bagno - Ogni sport ha le sue zone grigie, quelle in cui non si bara, ma si gioca un po’ sporco. Il New York Times scrive che il calcio ha avuto Sergio Busquets, il rugby Richie McCaw, il cricket David Warner.

“Gli spettatori hanno cercato indizi nei loro ricordi”: il New York Times elogia ‘Chi l’ha visto’ per la svolta nel delitto di Villa Pamphili - “Chi l’ha visto” oltrepassa l’Oceano e raggiunge il New York Times dove al programma dedicato ai casi di scomparsa in onda da decenni su Rai Tre, viene riconosciuto un ruolo importante nella svolta del giallo di Villa Pamphili.

Il quotidiano britannico #Times elogia la premier Giorgia #Meloni: “È la prima leader italiana eletta da decenni a fare una figura seria sulla scena internazionale. […] In Italia i treni sono puntuali e puliti…”. Vai su X

Un'altra che non ha letto l'articolo del Time Arianna Meloni: "Quando ho visto la copertina del Times mi sono emozionata. Siamo tornati al centro del mondo (lo dice dal primo giorno di governo)" Anvedi! 26 luglio 2025 Vai su Facebook

Meloni, arriva l'elogio di The Times: Prima leader italiana seria; The Times elogia Meloni: Prima leader Italia seria da decenni; Dopo l'americano Time anche l'inglese The Times elogia due volte Meloni: Prima leader Italia seria da decenni.

Il The Times elogia Giorgia Meloni: "Prima leader italiana seria" - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "schietta" e "grintosa", ... Si legge su iltempo.it

Il Times elogia il governo Meloni: "L'Italia s'è ripresa, la Gran Bretagna segua l'esempio" - Il commentatore politico Edward Lucas applaude il premier: “Nessun altro leader di un grande Paese in Europa può eguagliare la sua popolarità interna” ... Lo riporta msn.com