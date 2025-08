The Social Network 2 perde Jesse Eisenberg ma è già pronto il sostituto perfetto

David Fincher non sarĂ l’unico protagonista di The Social Network a non tornare nel sequel in uscita. Secondo The Hollywood Reporter, Jesse Eisenberg “ha rinunciato” all’opportunitĂ di riprendere il ruolo di Mark Zuckerberg, per cui era stato candidato all’Oscar. Non è chiaro se si tratti solo di una “tattica negoziale” per ottenere piĂą soldi, ma nel frattempo è emerso un ottimo sostituto. Jeremy Strong, star di Succession e The Apprentice, è in lizza per un ruolo in The Social Network 2, e si dice che potrebbe interpretare Zuckerberg. Un’altra possibilità è quella di un redattore del Wall Street Journal. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Social Network 2 perde Jesse Eisenberg (ma è giĂ pronto il sostituto perfetto)

