The Sandman | lo showrunner rivela che era stato preso brevemente in considerazione un cameo di Batman

Sebbene i collegamenti si siano fatti più tenui con il procedere della serie, The Sandman di Neil Gaiman era ambientato nell’universo principale della DC Comics, con apparizioni di personaggi come Martian Manhunter, Mr. Miracle e persino Batman, che si è presentato al funerale di Morfeo in “ The Wake “. A parte qualche vago riferimento (il fratellino di Rose, Jed, ha delle action figure della DC Comics, per esempio), la serie Netflix evita per lo più qualsiasi riferimento diretto alla DC, ma il co-creatoreshowrunner Allan Heinberg ha ora rivelato che è stato preso in considerazione un cameo di Batman. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

