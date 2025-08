the darkness sabato 2 agosto al festival di majano

Da sempre molto amati dal pubblico italiano, i The Darkness hanno firmato successi planetari come “ I Believe in a Thing Called Love ”, “ One Way Ticket ” e “ Everybody Have a Good Time ” e album memorabili come “ Permission to Land ” e “ One Way Ticket to Hell.And Back ”. Ora la band guidata da Justin Hawkins si prepara a tornare nel nostro paese per un unico concerto estivo parte del nuovo tour europeo, in programma sabato 2 agosto 2025 al Festival di Majano, per quello che sarà anche un grande ritorno della band nella rassegna collinare dopo il memorabile live del luglio 2019. I biglietti per l’evento, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket e lo saranno anche alle biglietterie del concerto dalle 18. 🔗 Leggi su Udine20.it

