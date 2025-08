Terzo evaso da Bollate in 81 giorni Scompare durante un permesso | è caccia al rom serbo David Savic

David Savic avrebbe dovuto rientrare martedì sera, al termine di un permesso regolarmente accordato. Gli agenti della polizia penitenziaria di Bollate lo hanno atteso invano, per poi prendere atto che il ventinovenne rom di origine serba non si sarebbe più ripresentato. A quel punto, l’uomo, nativo di Garbagnate Milanese e con fine pena fissata ad aprile 2028 per una condanna per furti in appartamento, è stato ufficialmente dichiarato evaso, con l’avvio delle ricerche per rintracciarlo e la nota diramata anche a polizia e carabinieri per la caccia all’uomo in città . Savic ha così contribuito ad allungare un elenco tutt’altro che lusinghiero che negli ultimi 81 giorni conta tre reclusi spariti senza alcun preavviso dal penitenziario alle porte di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

